"Ігор, за тітушками не сховаєшся". "Время Добкина" відповіло на спалення автомобілів

Співробітники видання організували акцію протесту під стінами міськради

Співробітники видання організували акцію протесту під стінами міськради

Сьогодні біля Харківської міської ради відбулася акція у відповідь на залякування співробітників видання "Время Добкина" найнятими тітушками.

В акції взяли участь понад 100 осіб, у тому числі співробітники видання "Время Добкина", волонтери та активісти, які вийшли, щоб висловити протест проти залякування опонентів тимчасової міської влади, передає RegioNews.

Учасники акції протесту тримали в руках плакати: "Игорь, что сожгут завтра?", "Терехов = беспредел", "Терехов горит от страха", "Терехов – трус", "Игорь, за титушками не спрячешься", "Правда не горит", "У Терехова подгорело", "Рукописи не горят. Терехов, читай классику" та інші.

Також учасники акції принесли під стіни міськради п'ять похоронних вінків. Протестувальники заявили, що вони вийшли на свою акцію у відповідь на спробу залякати співробітників видання.

Провокатори влаштували чергову акцію залякування проти редакції видання "Время Добкина". Вночі було спалено два автомобілі співробітників редакції. Три похоронних вінка були залишені біля автомобілів, які були спалені, на стінах під'їздів були залишені відповідні написи з погрозами розправи", - заявили учасники акції.

За їхніми словами ця подія - це "політична провокація невстановлених осіб" і надії на те, що особи, які вчинили ці злочини будуть встановлені мало.

Учасники акції поклали вінки до будівлі міськради, заявивши, що вони повертають вінки, які залишили співробітникам "Время Добкина", що є їх відповіддю на "провокації й залякування тітушок". Ці залякування, додали протестувальники, систематично тривають ось уже два тижні, а "найняті тітушки не приховують своєї мети зупинити поширення "Время Добкина".

"Время Добкина" вийшло показати міській владі, що вони є, повернути вінки Терехову, які залишили нашим співробітникам, побажати успіхів у "чесній" передвиборчій кампанії. А також побажали тимчасовому меру не боятися і не залякувати інших", - заявили учасники акції.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня невідомі спалили два автомобілі, що належать співробітникам видання "Время Добкина". На місці злочину були залишені похоронні вінки, а стіна під'їзду, біля якого спалили авто, була розписана погрозами на адресу співробітників видання.

У "Время Добкина" заявили, що підпали машин пов'язані з систематичними провокаціями на адресу видання з боку політичних опонентів. "Зловмисники неодноразово нападали на волонтерів видання, використовуючи при цьому різні методи тиску: обливали зеленкою, різали і рвали одяг, погрожували зброєю, застосовували фізичну силу. Інцидент із зеленкою досі розслідується поліцією за статтею "хуліганство", – йдеться в заяві редакції.

Редакція вважає "дії провокаторів, які не приховують свою роботу на тимчасову міську владу, цинічними і нахабними" і вимагає "належної уваги з боку правоохоронців - об'єктивного розслідування погроз і підпалів".