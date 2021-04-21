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21 квітня 2021, 13:51 470

Нацкорпус пішов у наступ на Добкіна: просить позбавити його звання "Почесний харків'янин"

21 квітня 2021, 13:51 470
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"Національний корпус" у Харкові хоче, щоб на 4-й сесії міської ради 21 квітня розглянули питання позбавлення Михайла Добкіна звання "Почесний харків'янин".

Про це йдеться у зверненні голови обласного підрозділу партії "Національний корпус" Костянтина Немічева, який також є головою Громадської ради при Харківській ОДА, з проханням включити відповідне питання до порядку денного.

Дане звернення було передано секретарю Харківської міської ради Ігорю Терехову у вівторок, 19 квітня, напередодні сесії.

Автори звернення вважають, що Добкіна потрібно позбавити звання "Почесний харків'янин" через його політичну позицію з 2014 по 2021 роки.

Нагадаємо, звання "Почесний харків'янин" меру Харкова у 2006-2010 рр. Михайлу Добкіну вручив Харківський міський голова Геннадій Кернес в серпні 2013 року, коли Михайло Добкін обіймав посаду голови Харківської облдержадміністрації.

Також нагадаємо, що партію "Нацкорпус", яка була сформована на базі батальйону "Азов" пов'язують з главою МВС Арсеном Аваковим. Останній, за інформацією ЗМІ, на виборах Харківського міського голови підтримує чинного в.о. мера Ігоря Терехова. Також союзниками Терехова на майбутніх виборах виступила пов'язана з "Нацкорпусом" націоналістична організація "Фрайкор", яка взяла на себе відповідальність за акції вандалізму проти білбордів Михайла Добкіна

Михайло Добкін раніше заявив, що має намір брати участь у виборах мера, і, згідно з даними соціологічних досліджень, має більш високий рейтинг у Харкові, ніж Терехов.

Арсен Аваков мер Харків Нацкорпус Михайло Добкін Терехов Ігор довибори

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