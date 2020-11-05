Рада дозволила рятувальникам ДСНС не проходити службу в армії

Парламент вніс зміни в закон "Про військовий обов'язок і військову службу"

Парламент вніс зміни в закон "Про військовий обов'язок і військову службу"

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Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт, який передбачає зміни в законі щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний веб-портал Верховної ради.

Згідно зі змінами, внесеними сьогодні парламентом у закон "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян, обов’язковий призов не поширюється на співробітників служби цивільного захисту.

Від призову до армії звільняються всі співробітники рядового і начальницького складу "служби цивільного захисту на весь період їх служби.

За ухвалення документу за основу проголосував 281 народний депутат, за прийняття в цілому – 282. Проти не виступив жоден парламентар.

Документ розробила Державна служба з надзвичайних ситуацій за власною ініціативою.

Органи та підрозділи ДСНС як у мирний час, так і в особливий період постійно забезпечують реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, гасіння пожеж на всій території держави, здійснюють заходи щодо гуманітарного розмінування місцевості та об’єктів інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, виконують завдання з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів і доставки гуманітарних вантажів", – йдеться в пояснювальній записці.

Ухвалення відповідних змін дозволить за рахунок призовників здійснити комплектування людськими ресурсами органів та підрозділів ДСНС, що дасть змогу якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану та проведення цільової мобілізації.

Нагадаємо, з 1 жовтня розпочався осінній призов: в армію заберуть більше 13 тисяч юнаків.