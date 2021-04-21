14:51  21 апреля
На Прикарпатье медики испортили почти 500 доз COVID-вакцины
15:07  21 апреля
На Кировоградщине в офисе взорвалась граната: есть жертвы
08:11  21 апреля
С начала суток на Донбассе зафиксировали 3 нарушения режима " тишины"
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2021, 16:50 294

Сроки срочной службы не меняются - разъяснение Генштаба

21 апреля 2021, 16:50 294
Читайте також українською мовою
Военнослужащие срочной военной службы ВСУ к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекаются
Военнослужащие срочной военной службы ВСУ к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекаются
Фото с Facebook-страницы Генштаба
Читайте також
українською мовою

Информация, которая распространяется в социальных сетях относительно якобы изменения сроков прохождения срочной военной службы, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на Facebook-странице, передает RegioNews.

Главное управление персонала - J1 ГШ ВСУ сообщает, что согласно статьи 15 "О воинской обязанности и военной службе" (далее - Закон Украины) на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья'я граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины сроки срочной военной службы в календарном исчислении устанавливаются: для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных силах и других воинских формированиях - до 18 месяцев; для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр - до 12 месяцев.

Срок прохождения срочной военной службы определяется законодательством в зависимости от наличия у лица соответствующего степени высшего образования (магистр), а не от факта получения высшего образования, - отмечают в Генштабе ВСУ.

В ведомстве также отмечают, что в настоящее время военнослужащие срочной военной службы в ВСУ привлекаются в первую очередь для обеспечения жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях).

Как и ранее, военнослужащие срочной службы Вооруженных сил Украины к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил не привлекаются, - сказано в сообщении.

Кроме того, в Генштабе ВСУ настоятельно рекомендуют пользоваться только проверенной информацией и не распространять слухов, тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются вооруженных сил Украины.

ОФІЦІЙНО! Призов громадян України на строкову військову службу та строки проходження строкової військової служби...

Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Wednesday, April 21, 2021

Как сообщалось, 24 февраля Зеленский подписал указ о проведении призывов в 2021 году. Призывников не будут привлекать к выполнению боевых задач в зоне ООС.

В прошлом году Рада позволила спасателям ГСЧС не проходить службу в армии. Парламент внес изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".

ООС призыв ВСУ Генштаб срочная служба

В армии - еще одна смерть от COVID-19
21 апреля 2021, 13:13
Резервистов будут призывать без объявления мобилизации: Зеленский подписал закон
21 апреля 2021, 09:22
В Генштабе призвали местные власти не создавать военизированные формирования
17 апреля 2021, 10:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram