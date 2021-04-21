Сроки срочной службы не меняются - разъяснение Генштаба

Военнослужащие срочной военной службы ВСУ к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекаются

Военнослужащие срочной военной службы ВСУ к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекаются

Фото с Facebook-страницы Генштаба

Информация, которая распространяется в социальных сетях относительно якобы изменения сроков прохождения срочной военной службы, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на Facebook-странице, передает RegioNews.

Главное управление персонала - J1 ГШ ВСУ сообщает, что согласно статьи 15 "О воинской обязанности и военной службе" (далее - Закон Украины) на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья'я граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины сроки срочной военной службы в календарном исчислении устанавливаются: для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных силах и других воинских формированиях - до 18 месяцев; для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр - до 12 месяцев.

Срок прохождения срочной военной службы определяется законодательством в зависимости от наличия у лица соответствующего степени высшего образования (магистр), а не от факта получения высшего образования, - отмечают в Генштабе ВСУ.

В ведомстве также отмечают, что в настоящее время военнослужащие срочной военной службы в ВСУ привлекаются в первую очередь для обеспечения жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях).

Как и ранее, военнослужащие срочной службы Вооруженных сил Украины к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил не привлекаются, - сказано в сообщении.

Кроме того, в Генштабе ВСУ настоятельно рекомендуют пользоваться только проверенной информацией и не распространять слухов, тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, 24 февраля Зеленский подписал указ о проведении призывов в 2021 году. Призывников не будут привлекать к выполнению боевых задач в зоне ООС.

В прошлом году Рада позволила спасателям ГСЧС не проходить службу в армии. Парламент внес изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе".