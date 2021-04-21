Резервістів призиватимуть без оголошення мобілізації: Зеленський підписав закон

Закон був прийнятий Радою ще у березні та чекав на підпис президента

Закон був прийнятий Радою ще у березні та чекав на підпис президента

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" № 1357-ІХ. Згідно із підписаним законом, призов резервістів в армію може бути здійсненим без оголошення мобілізації.

Це дає змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає.

Також закон запроваджує новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період.

На громадян, яких призиватимуть з-поміж резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб.

Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Раніше повідомлялось, що Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації російського конфлікту запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.