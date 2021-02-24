Зеленський підписав указ про проведення призовів у 2021 році
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого підписав указ №71/2021, який визначає терміни проведення призову на строкову військову службу у 2021 році.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.
Згідно з документом, призов громадян на строкову військову службу буде проводитись протягом квітня – червня та жовтня – грудня 2021 року.
Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року”, - йдеться в повідомленні.
Співвідношення частки строковиків до частки військовослужбовців за контрактом цього року встановили на рівні 15 на 85%. У Зеленського заявляють, що частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись.
Строковики не будуть залучатися до виконання бойових завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил.
Не підлягатимуть призову та матимуть право на відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання учні та студенти:
- шкіл та ПТУ з денною формою навчання;
- закладів фахової передвищої освіти з денною формою навчання;
- закладів середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
- інтернатури, аспірантури або докторантури з відривом або без відриву від виробництва.
Також відстрочка надаватиметься громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на осінній призов 2020 року в армію витратили понад 65 мільйонів гривень.