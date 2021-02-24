Зеленський підписав указ про проведення призовів у 2021 році

Призовників не будуть залучати до виконання бойових завдань в зоні ООС

Призовників не будуть залучати до виконання бойових завдань в зоні ООС

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого підписав указ №71/2021, який визначає терміни проведення призову на строкову військову службу у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Згідно з документом, призов громадян на строкову військову службу буде проводитись протягом квітня – червня та жовтня – грудня 2021 року.

Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року”, - йдеться в повідомленні.

Співвідношення частки строковиків до частки військовослужбовців за контрактом цього року встановили на рівні 15 на 85%. У Зеленського заявляють, що частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись.

Строковики не будуть залучатися до виконання бойових завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Не підлягатимуть призову та матимуть право на відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання учні та студенти:

шкіл та ПТУ з денною формою навчання;

закладів фахової передвищої освіти з денною формою навчання;

закладів середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

інтернатури, аспірантури або докторантури з відривом або без відриву від виробництва.

Також відстрочка надаватиметься громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на осінній призов 2020 року в армію витратили понад 65 мільйонів гривень.