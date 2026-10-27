На Київщині готували напад із кислотою за $10 тисяч

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Київщині трьох чоловіків підозрюють у підготовці замовного нападу із застосуванням кислоти на 52-річну жительку Вишгорода. За даними слідства, безпосередньому виконавцю за напад обіцяли $10 тисяч. Чоловіка затримали біля дверей квартири потерпілої із сульфатною кислотою

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За версією слідства, троє чоловіків діяли на замовлення третіх осіб за грошову винагороду. Вони збирали інформацію про жінку, вивчали її маршрути та розпорядок дня, а також стежили за нею. Крім того, підозрювані заздалегідь випробували дію кислоти.

Безпосереднього виконавця — 21-річного чоловіка — затримали біля дверей квартири потерпілої. За даними слідства, він мав вилити на жінку сульфатну кислоту. За виконання замовлення йому обіцяли 10 тисяч доларів.

Двох імовірних співорганізаторів віком 37 та 54 роки затримали в Києві.

Під час обшуків правоохоронці вилучили кислоту, автомат АКС-74У, гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Усім трьом чоловікам повідомили про підозру в замаху на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Наразі правоохоронці документують можливу причетність підозрюваних до організації інших насильницьких злочинів, зокрема підпалів для умисного пошкодження майна. Також перевіряють інформацію про підготовку інших особливо тяжких злочинів на замовлення.

Нагадаємо, раніше в Києві загинула 4-річна дитина. Правоохоронці розпочали розслідування.