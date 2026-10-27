19:55  27 жовтня
У Києві виробника дронів ошукали на 55 тисяч євро
19:07  27 жовтня
На Харківщині чоловік погрожував поліцейським гранатою
17:16  27 жовтня
У Рівному легковик зіткнувся з маршруткою: четверо травмованих
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2026, 20:46

На Київщині готували напад із кислотою за $10 тисяч

27 жовтня 2026, 20:46
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Київщині трьох чоловіків підозрюють у підготовці замовного нападу із застосуванням кислоти на 52-річну жительку Вишгорода. За даними слідства, безпосередньому виконавцю за напад обіцяли $10 тисяч. Чоловіка затримали біля дверей квартири потерпілої із сульфатною кислотою

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, троє чоловіків діяли на замовлення третіх осіб за грошову винагороду. Вони збирали інформацію про жінку, вивчали її маршрути та розпорядок дня, а також стежили за нею. Крім того, підозрювані заздалегідь випробували дію кислоти.

Безпосереднього виконавця — 21-річного чоловіка — затримали біля дверей квартири потерпілої. За даними слідства, він мав вилити на жінку сульфатну кислоту. За виконання замовлення йому обіцяли 10 тисяч доларів.

Двох імовірних співорганізаторів віком 37 та 54 роки затримали в Києві.

Під час обшуків правоохоронці вилучили кислоту, автомат АКС-74У, гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Усім трьом чоловікам повідомили про підозру в замаху на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Наразі правоохоронці документують можливу причетність підозрюваних до організації інших насильницьких злочинів, зокрема підпалів для умисного пошкодження майна. Також перевіряють інформацію про підготовку інших особливо тяжких злочинів на замовлення.

Нагадаємо, раніше в Києві загинула 4-річна дитина. Правоохоронці розпочали розслідування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад Київська область підготовка
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Аптечні мережі повернули 214 млн грн несплачених податків
27 жовтня 2026, 21:16
Готувалась до зими: на Житомирщині жінка втратила гроші у Viber
27 жовтня 2026, 20:45
На Рівненщині судитимуть викладача за $1000 за вступ до коледжу
27 жовтня 2026, 20:08
У Києві виробника дронів ошукали на 55 тисяч євро
27 жовтня 2026, 19:55
В Одесі адвоката підозрюють у схемі з переведенням військового за $3300
27 жовтня 2026, 19:43
На Харківщині чоловік погрожував поліцейським гранатою
27 жовтня 2026, 19:07
На Київщині батька та сина підозрюють у контрабанді авто для ЗСУ
27 жовтня 2026, 18:57
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Дніпра: троє постраждалих
27 жовтня 2026, 18:45
На Прикарпатті викрили двох 18-річних хлопців на збуті канабісу
27 жовтня 2026, 18:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Віталій Шабунін
Всі блоги »