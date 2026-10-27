Києві чоловік підпалив двері квартири знайомої через помсту

Фото: поліція Києва

У Києві поліцейські затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі дверей квартири 40-річної знайомої. За даними слідства, він зробив це через помсту, коли жінка разом із неповнолітнім сином перебувала всередині помешкання

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Як встановили слідчі, чоловік залишив знайомій на зберігання гроші. Згодом жінка дізналася, що він має борг перед іншою жінкою, і вирішила повернути їй ці кошти.

Обурений таким рішенням, фігурант прийшов до квартири знайомої, запальничкою підпалив обшивку вхідних дверей і втік.

Правоохоронці затримали 55-річного киянина. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Татарбунарах Білгород-Дністровського району чоловік підпалив квартиру своєї дружини через ревнощі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.