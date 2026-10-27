Києві чоловік підпалив двері квартири знайомої через помсту
У Києві поліцейські затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі дверей квартири 40-річної знайомої. За даними слідства, він зробив це через помсту, коли жінка разом із неповнолітнім сином перебувала всередині помешкання
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
Як встановили слідчі, чоловік залишив знайомій на зберігання гроші. Згодом жінка дізналася, що він має борг перед іншою жінкою, і вирішила повернути їй ці кошти.
Обурений таким рішенням, фігурант прийшов до квартири знайомої, запальничкою підпалив обшивку вхідних дверей і втік.
Правоохоронці затримали 55-річного киянина. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Татарбунарах Білгород-Дністровського району чоловік підпалив квартиру своєї дружини через ревнощі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.