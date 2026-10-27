09:58  27 жовтня
У високогір'ї Карпат випав сніг: засипало Піп Іван і Драгобрат
09:40  27 жовтня
Кличко показав Південний міст у Києві після ракетного удару РФ
12:39  27 жовтня
Нардепка Лариса Білозір розлучилася після 21 року шлюбу
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2026, 17:50

Києві чоловік підпалив двері квартири знайомої через помсту

27 жовтня 2026, 17:50
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Києва
Читайте также
на русском языке

У Києві поліцейські затримали 55-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі дверей квартири 40-річної знайомої. За даними слідства, він зробив це через помсту, коли жінка разом із неповнолітнім сином перебувала всередині помешкання

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, чоловік залишив знайомій на зберігання гроші. Згодом жінка дізналася, що він має борг перед іншою жінкою, і вирішила повернути їй ці кошти.

Обурений таким рішенням, фігурант прийшов до квартири знайомої, запальничкою підпалив обшивку вхідних дверей і втік.

Правоохоронці затримали 55-річного киянина. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Татарбунарах Білгород-Дністровського району чоловік підпалив квартиру своєї дружини через ревнощі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ квартира двері чоловік помста
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Прикарпатті викрили двох 18-річних хлопців на збуті канабісу
27 жовтня 2026, 18:05
Окупанти намагаються "прорватись": прикордонники показали, як нищать штурми ворога
27 жовтня 2026, 17:35
Працювала секретарем псевдовиборчої комісії: жительці Херсона оголосили підозру
27 жовтня 2026, 17:32
У Рівному легковик зіткнувся з маршруткою: четверо травмованих
27 жовтня 2026, 17:16
Кинув гранату в групу людей у Херсоні: чоловіка засудили до 15 років ув’язнення
27 жовтня 2026, 16:57
Ножем у шию: на Київщині жінка вбила свого співмешканця
27 жовтня 2026, 16:55
На Київщині затримали трьох фігурантів корупційних справ: вилучили понад $21 тисячу
27 жовтня 2026, 16:45
Кабмін виділив Харківщині понад 102 млн грн на зміцнення обороноздатності
27 жовтня 2026, 16:22
Ватажку "Востока" оголосили підозру за катування цивільного в Маріуполі
27 жовтня 2026, 15:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Віталій Шабунін
Всі блоги »