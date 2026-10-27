Нардепка Лариса Білозір розлучилася після 21 року шлюбу

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Народна депутатка Лариса Білозір розлучилася з Андрієм Білозіром – сином народної артистки України Оксани Білозір і покійного композитора Ігоря Білозіра – після 21 року шлюбу

Як пише "Главком", відповідне рішення Печерський районний суд Києва ухвалив 20 липня 2026 року, а 20 серпня воно набрало законної сили, передає RegioNews.

Лариса та Андрій Білозіри одружилися в червні 2005 року й мають трьох дітей. Ініціаторкою розлучення стала депутатка. У суді вона пояснила, що сімейні стосунки фактично припинилися, подружжя не веде спільного господарства, а відновлювати шлюб вона не має наміру. Чоловік проти розлучення не заперечував.

Спочатку позивачка також просила суд визначити місце проживання дітей, однак згодом відмовилася від розгляду цієї вимоги в межах провадження. Тож питання, з ким проживатимуть діти, у цій справі суд не вирішував.

Крім того, з Андрія Білозіра постановили стягнути 665,60 грн судового збору на користь колишньої дружини. Ще 665,60 грн їй мають повернути з державного бюджету.

Політичні зв’язки та кумівство з аграрним мільярдером

Лариса Білозір представляє у Верховній Раді виборчий округ № 15 на Вінниччині. Її батько Микола Кучер також є народним депутатом. Як пише видання "Ми - Вінничани", обох пов’язують із великим аграрним бізнесом, зокрема з холдингом МХП, власником якого є мільярдер Юрій Косюк.

У 2004-2013 роках Микола Кучер очолював підприємство "Зернопродукт МХП", а пізніше керував департаментом виробництва рослинницької та тваринницької продукції агрохолдингу.

Зв’язки між родиною Білозір і Юрієм Косюком мають також особистий характер. У 2023 році Косюк разом із народною депутаткою Марією Мезенцевою став хрещеним батьком сина Лариси Білозір.

У парламенті Лариса Білозір і Микола Кучер, зокрема, підтримували законопроєкт щодо обмеження незалежності НАБУ та САП, а також виступали співавторами законодавчих ініціатив про податкові й митні пільги для великих інвесторів.

Окрему увагу привертала й історія з автомобілем Tesla, яким користувалася депутатка, але який був зареєстрований на її брата. Цей випадок раніше досліджували журналісти проєкту "Схеми".

Нагадаємо, українська інфлюенсерка Анастасія Скальницька офіційно розлучилась і вперше назвала причину розриву. Її екс-чоловік виявився професійним аферистом. Подружжя виховувало двох дітей: спільного сина та її доньку від попереднього шлюбу.