На Київщині батька та сина підозрюють у контрабанді авто для ЗСУ

Фото: Київська обласна прокуратура

Батька та сина підозрюють у ввезенні в Україну автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових із подальшим продажем за готівку. За даними слідства, за такою схемою вони ввезли та продали щонайменше 32 автомобілі загальною вартістю понад 2 млн грн

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За версією слідства, чоловіки купували вживані автомобілі на європейських інтернет-майданчиках. Для ввезення в Україну вони подавали митні декларації про гуманітарну допомогу, вказуючи отримувачами благодійні організації та військові підрозділи. За документами, транспорт мали безоплатно передати для потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Насправді ж автомобілі, як вважають правоохоронці, від початку планували продавати. Оформлення машин як гуманітарної допомоги дозволяло уникати сплати ввізного мита, акцизного податку та ПДВ, а потім пропонувати транспорт покупцям за цінами нижчими за ринкові.

Покупців чоловіки шукали через інтернет-оголошення, зокрема в тематичних групах у месенджерах. За автомобілі розраховувалися готівкою. Серед покупців були й військовослужбовці, які платили за транспорт, задекларований як безоплатна допомога для потреб оборони.

Для зберігання та продажу машин підозрювані, за даними слідства, облаштували автомайданчик на орендованій земельній ділянці, що належить Міністерству оборони України.

Під час контрольованої операції правоохоронці задокументували передавання автомобілів покупцеві та розрахунок за них. Того ж дня одного з фігурантів затримали.

Загалом слідство задокументувало ввезення та продаж за цією схемою щонайменше 32 автомобілів. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних і на автомайданчику вилучили ще 48 машин, які, за версією слідства, готували до продажу. Також правоохоронці знайшли мобільні телефони з листуванням, чорнові записи, митні декларації та інші докази.

У документах на ввезення автомобілів було зазначено: "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено".

Вартість вилученого транспорту наразі встановлюють. Автомобілі передали на відповідальне зберігання одній з установ Міністерства оборони України.

Дії обох чоловіків кваліфікували за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України — контрабанда підакцизних товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн грн. Щодо другого прокуратура подала клопотання про тримання під вартою з правом внесення застави у 2 млн грн.

Нагадаємо, на Київщині викрили зловмисників, які видавали себе за волонтерів. Вони обманули людей на понад мільйон гривень. Аферисти проводили онлайн-трансляції у TikTok та інших інтернет-ресурсах, видаючи себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, БФ "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF.