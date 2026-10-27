Окупанти намагаються "прорватись": прикордонники показали, як нищать штурми ворога
Росіяни продовжують атакувальні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Прикордонники показали, як українські дрони знаходять ворога
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу бригади "Гарт". Захисники виявили росіян, які малими піхотними групами намагались прорватись через український кордон.
"Прикордонники у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.
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