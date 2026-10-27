На Прикарпатті викрили двох 18-річних хлопців на збуті канабісу

Фото: поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківську та області правоохоронці викрили двох 18-річних хлопців, яких підозрюють у збуті канабісу. Один із них мав понад 20 грамів наркотичного засобу, який, за даними слідства, планував розповсюджувати через закладки

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Першого фігуранта правоохоронці викрили 22 жовтня в Івано-Франківську. Поблизу скверу в урочищі Дем’янів Лаз поліцейські зупинили 18-річного хлопця.

Під час поверхневої перевірки в нього виявили поліетиленове пакування з рослинною речовиною.

Експертиза підтвердила, що це канабіс загальною масою понад 20 грамів. За даними слідства, хлопець придбав наркотичний засіб із метою подальшого збуту через закладки.

Іншого 18-річного фігуранта правоохоронці викрили за місцем проживання. Під час обшуку в його помешканні знайшли понад 70 згортків із канабісом, підготовлених для розповсюдження через Telegram-канал.

Також поліція встановила, що другий фігурант раніше був засуджений за злочин проти статевої недоторканості неповнолітньої особи.

Обох хлопців затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру. Подальші обставини справи встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.