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27 жовтня 2026, 20:08

На Рівненщині судитимуть викладача за $1000 за вступ до коледжу

27 жовтня 2026, 20:08
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Фото ілюстративне
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На Рівненщині до суду скерували кримінальне провадження щодо 67-річного викладача, якого обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення щодо вступу до коледжу. За даними справи, йдеться про $1000

Про це повідомили в поліції Рівненщини, передає RegioNews.

Досудове розслідування завершили. Прокурор, який здійснював процесуальне керівництво, скерував матеріали провадження до суду.

Пом’якшуючими обставинами обвинуваченого визнали щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обтяжуючих обставин не встановили.

Дії викладача кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою.

Санкція статті передбачає штраф від 2 тисяч до 5,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві.

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