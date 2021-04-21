Харьковский горсовет выделил землю фирмам, связанным с Аваковым и Тереховым – депутат

На одном из выделенных участков находится медицинский центр

На одном из выделенных участков находится медицинский центр

На сегодняшней сессии Харьковского городского совета была выделена земля для фирм, связанных с главой МВД Арсеном Аваковым и с самим и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым.

Об этом с трибуны Харьковского городского совета заявила депутат, член фракции "Слуга народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews.

По ее словам, в перечне компаний, которым горсовет выделяет земельные участки, оказалось частное акционерное общество "Инвестор", которому выделяется участок по адресу Сумская, 88.

Это предприятие принадлежит семье Арсена Авакова", – заявила Мустафаева.

Также она сообщила, что по проспекту Московскому, 257, где также выделяется земля, находится медицинский центр "ОН Клиник".

Эта сеть медцентров, соучредителем и бенефициаром которой выступает бывшая жена Игоря Александровича (Терехова, - ред.) Елена Винник", – добавила Мустафаева.

После выступления Мустафаевой, Терехов, который вел заседание горсовета, начал перебивать и перекрикивать депутата, заявляя, что она пытается "запутать всех". "Уже нет сил слушать вас", – сказал Терехов и отключил Мустафаевой микрофон.

Напомним, "Он-Клиник" – сеть медицинских клиник в Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Мариуполе, Днепре и Ужгороде. Во всех этих заведениях соучредителем является бывшая жена Терехова Елена Винник. В ООО "ОН Лаб" – значится учредителем мать чиновника Виктория Терехова.

На сессии горсовета в марте этого года депутаты проголосовали за выделение земельного участка под строительство очередной больницы "ОН Клиник".

В связи с этим Мустафаева направила депутатский запрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для расследования правомерности принятого решения.

Также напомним, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.