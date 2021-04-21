14:51  21 апреля
На Прикарпатье медики испортили почти 500 доз COVID-вакцины
15:07  21 апреля
На Кировоградщине в офисе взорвалась граната: есть жертвы
08:11  21 апреля
С начала суток на Донбассе зафиксировали 3 нарушения режима " тишины"
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2021, 13:51 819

Нацкорпус пошел в наступление на Добкина: просит лишить его звания "Почетный харьковчанин"

21 апреля 2021, 13:51 819
Читайте також українською мовою
Националисты требуют рассмотрения вопроса на сессии горсовета
Националисты требуют рассмотрения вопроса на сессии горсовета
Читайте також
українською мовою

«Национальный корпус» в Харькове хочет, чтобы на 4-й сессии городского совета 21 апреля рассмотрели вопрос лишения Михаила Добкина звания "Почетный харьковчанин".

Об этом говорится в обращении главы областного подразделения партии "Национальный корпус" Константина Немичева, который также является главой Общественного совета при Харьковской ОГА, с просьбой включить соответствующий вопрос в повестку дня.

Данное обращение было передано секретарю Харьковского городского совета Игорю Терехову во вторник, 19 апреля, накануне сессии.

Авторы обращения считают, что Добкина нужно лишить звания "Почетный харьковчанин" из-за его политической позиции с 2014 по 2021 годы.

Напомним, звание "Почетный харьковчанин" мэру Харькова в 2006-2010 гг. Михаилу Добкину вручил харьковский городской голова Геннадий Кернес в августе 2013 года, когда Михаил Добкин занимал должность главы Харьковской облгосадминистрации.

Также напомним, что партию "Нацкорпус", которая была сформирована на базе батальона "Азов" связывают с главой МВД Арсеном Аваковым. Последний, по информации СМИ, на выборах харьковского городского головы поддерживает действующего и.о. мэра Игоря Терехова. Также союзниками Терехова на будущих выборах выступила связанная с "Нацкорпусом" националистическая организация "Фрайкор", которая взяла на себя ответственность за акции вандализма против билбордов Михаила Добкина

Михаил Добкин ранее заявил, что намерен участвовать в выборах мэра, и, согласно данным социологических исследований, имеет более высокий рейтинг в Харькове, чем Терехов.

Арсен Аваков мэр Харьков Нацкорпус Михаил Добкин Терехов Игорь довыборы

"Игорь, за титушками не спрячешься". "Время Добкина" ответило на сожжение автомобилей
21 апреля 2021, 13:25
В Харькове умерла уже третья за месяц роженица с COVID-19
20 апреля 2021, 18:34
При Кернесе такого не было: депутат рассказала о распиле бюджета коммунальщиками Терехова
19 апреля 2021, 11:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua