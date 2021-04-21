Нацкорпус пошел в наступление на Добкина: просит лишить его звания "Почетный харьковчанин"

Националисты требуют рассмотрения вопроса на сессии горсовета

Националисты требуют рассмотрения вопроса на сессии горсовета

«Национальный корпус» в Харькове хочет, чтобы на 4-й сессии городского совета 21 апреля рассмотрели вопрос лишения Михаила Добкина звания "Почетный харьковчанин".

Об этом говорится в обращении главы областного подразделения партии "Национальный корпус" Константина Немичева, который также является главой Общественного совета при Харьковской ОГА, с просьбой включить соответствующий вопрос в повестку дня.

Данное обращение было передано секретарю Харьковского городского совета Игорю Терехову во вторник, 19 апреля, накануне сессии.

Авторы обращения считают, что Добкина нужно лишить звания "Почетный харьковчанин" из-за его политической позиции с 2014 по 2021 годы.

Напомним, звание "Почетный харьковчанин" мэру Харькова в 2006-2010 гг. Михаилу Добкину вручил харьковский городской голова Геннадий Кернес в августе 2013 года, когда Михаил Добкин занимал должность главы Харьковской облгосадминистрации.

Также напомним, что партию "Нацкорпус", которая была сформирована на базе батальона "Азов" связывают с главой МВД Арсеном Аваковым. Последний, по информации СМИ, на выборах харьковского городского головы поддерживает действующего и.о. мэра Игоря Терехова. Также союзниками Терехова на будущих выборах выступила связанная с "Нацкорпусом" националистическая организация "Фрайкор", которая взяла на себя ответственность за акции вандализма против билбордов Михаила Добкина

Михаил Добкин ранее заявил, что намерен участвовать в выборах мэра, и, согласно данным социологических исследований, имеет более высокий рейтинг в Харькове, чем Терехов.