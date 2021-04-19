При Кернесі такого не було: депутат розповіла про розпил бюджету комунальниками Терехова

Багато тендерів скасовують, оскільки підкладаються фірми-прокладки

Багато тендерів скасовують, оскільки підкладаються фірми-прокладки

У комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі» (ХТМ) на чолі з Василем Скопенко відбувається страшний дерибан по розпилу бюджетних коштів.

Про це повідомила депутат Харківської міськради від фракції "Слуга Народу" Аліна Мустафаєва у своєму відеоблозі на Facebook .

Василь Скопенко, екс-директор Харківського обленерго. Фахівець по скруткам кіловат, які досі працюють. Перебрався в "Харківські тепломережі". І влаштував неймовірний дерибан. Йому багато часу для адаптації не потрібно. У нього багато досвіду", – розповіла Мустафаєва і додала, що Ігорю Терехову потрібні такі "досвідчені люди, які не словом, а ділом".

Депутат повідомила, що про події в ХТМ їй на умовах анонімності розповіли співробітники Харківської міськради.

"При Гені (Кернес - ред.) пиляли. У два рази множили. Але зараз – в 3, 4, 5!!! В 5 раз множення йде. Зараз йде такий жахливий дерибан. Розуму незбагненно. Багато тендерів скасовували. Тому що підкладаються фірми-прокладки самого Скопенка", – наводить Мустафаєва слова людей, знайомих з ситуацією.

При цьому, за її словами, сам Скопенко документи не підписує – це роблять його заступники. А все для того, щоб неможливо було притягнути до кримінальної відповідальності, вважає Мустафаєва.

З якою метою такий страшний дерибан? Або Терехов настільки не вірить у свою перемогу, що він буде відсторонений від цих потоків найближчим часом. Або за його протекцію занадто високу ціну назвали і доводиться старанно працювати", – зазначила депутат.

Вона також повідомила, що найближчими днями надасть більш детальну інформацію про "діяльність" Скопенка-Терехова і звернеться у відповідні правоохоронні органи.

Нагадаємо, 5 січня цього року секретар Харківської міськради Ігор Терехов звільнив Сергія Андрєєва з посади директора "Харківських тепломереж". Тоді він пообіцяв призначити замість нього хорошого ризик-менеджера. У лютому на цю посаду був призначений Василь Скопенко.

Ім'я Скопенко фігурувало в інтерв'ю колишнього нардепа Дмитра Крючкова про корупційну схему, за якою через "Харківобленерго" було вкрадено близько 150 млн гривень з держбюджету.

Як раніше писав RegioNews, у лютому цього року правоохоронці проводили обшук в АТ "Харківобленерго" в рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами підприємства та заволодіння коштами акціонерного товариства. В ході обшуку була викрита масштабна схема привласнення бюджетних коштів, в якій фігурують посадові особи "Харківобленерго" .