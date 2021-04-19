Житомирщина може вийти із "червоної" зони: поліпшується ситуація із завантаженістю на лікарні

Також зменшується кількість інфікованих коронавірусом

Також зменшується кількість інфікованих коронавірусом

Фото: з відкритих джерел

Заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко повідомила, що в області поліпшується динаміка щодо захворюваності на COVID-19, тому вже незабаром область може вийти з "червоної" зони карантинних обмежень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Замкова гора".

В області значно поліпшується ситуація з завантаженістю COVID-ліжок та з кількістю нових інфікованих.

"Ми поступово, але вже виходимо з "червоної" зони, про це свідчать деякі показники, а саме завантаженість ліжок у нас значно зменшилася - 55% уже, ми набагато менше, а подекуди майже вполовину менше, госпіталізуємо тих, які потребують допомоги в лікувальних закладах. За такими ключовими показниками, а також за кількістю інфікованих ми наближаємося до того, щоб все-таки з червоної зони карантину вийти", - сказала Остапченко.

Нагадаємо, у Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси.