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19 квітня 2021, 12:59 1

Житомирщина може вийти із "червоної" зони: поліпшується ситуація із завантаженістю на лікарні

19 квітня 2021, 12:59 1
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Також зменшується кількість інфікованих коронавірусом
Також зменшується кількість інфікованих коронавірусом
Фото: з відкритих джерел
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Заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко повідомила, що в області поліпшується динаміка щодо захворюваності на COVID-19, тому вже незабаром область може вийти з "червоної" зони карантинних обмежень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Замкова гора".

В області значно поліпшується ситуація з завантаженістю COVID-ліжок та з кількістю нових інфікованих.

"Ми поступово, але вже виходимо з "червоної" зони, про це свідчать деякі показники, а саме завантаженість ліжок у нас значно зменшилася - 55% уже, ми набагато менше, а подекуди майже вполовину менше, госпіталізуємо тих, які потребують допомоги в лікувальних закладах. За такими ключовими показниками, а також за кількістю інфікованих ми наближаємося до того, щоб все-таки з червоної зони карантину вийти", - сказала Остапченко.

Нагадаємо, у Житомирській області скасували всі внутрішні автобусні рейси.

карантин ушпиталення Житомир Житомирська область червона зона

 
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