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18 квітня 2021, 18:29 20

Українська делегація вилетіла на весняну сесію ПАРЄ

18 квітня 2021, 18:29 20
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На сесії ПАРЄ розглядатимуть резолюцію проти Росії
На сесії ПАРЄ розглядатимуть резолюцію проти Росії
Фото: Євгенія Кравчук Фейсбук
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Українська парламентська делегація вирушила у Страсбург для участі у весняній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомили у Facebook заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук та нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

Попереду тиждень роботи у сесійній залі, комітетах, політичних групах та з національними делегаціями", - написала Кравчук перед вильотом з аеропорту "Бориспіль".

Своєю чергою Гончаренко нагадав, що заступник голови російської делегації в ПАРЄ Леонід Слуцький не виключив, що РФ може покинути ПАРЄ.

Він заявив, що останнім часом Асамблея "наносить різного роду удари по Росії". До речі, це саме той Слуцький, який на зимовій сесії ПАРЄ кидався на захист Путіна, а через декілька місяців отримав за це орден", - зазначив Гончаренко.

Він вважає, що "путінські пропагандисти вже в паніці", оскільки під час весняної сесії ПАРЄ, яка розпочнеться завтра, відбудуться дебати з затвердженням резолюції стосовно ситуації з Олексієм Навальним.

Росія чинить беззаконня та просто хоче сховатися від цього. Вони стягують війська до наших кордонів, сім років ведуть війну на Донбасі, захоплюють наші території та продовжують робити вигляд, що все добре, а світ навколо злий та не розуміє їх. Ми разом з колегами наступного тижня будемо без зупину нагадувати Росії про їх злочини", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що українську делегацію в ПАРЄ очолила "слуга народу” Марія Мезенцева.

парє сесія Україна Росія депутати

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