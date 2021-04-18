МОЗ оновив карантинні зони в Україні
Міністерство охорони здоров`я оновило перелік карантинних зон, «червоними» як і раніше залишаються 13 областей і місто Київ.
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України, пише RegioNews.
Крім столиці, червоний рівень епідемічної небезпеки встановлено у Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Ще 9 регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні карантину: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.
Три області - Херсонська, Закарпатська та Івано-Франківська - у "жовтій" зоні карантину.
Нагадаємо, в Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.