10:30  18 квітня
В Україні додалося понад 10 тисяч хворих на коронавірус, найбільше знову на Харківщині
12:57  18 квітня
За кожного хворого з Covid-19 НСЗУ платить майже 45 тисяч гривень
09:59  18 квітня
На Донбасі зафіксовано 17 обстрілів українських позицій
UA | RU
UA | RU
18 квітня 2021, 13:25 8

МОЗ оновив карантинні зони в Україні

18 квітня 2021, 13:25 8
Читайте также на русском языке
Київ та 12 областей продовжують залишатися "червоними"
Київ та 12 областей продовжують залишатися "червоними"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров`я оновило перелік карантинних зон, «червоними» як і раніше залишаються 13 областей і місто Київ.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України, пише RegioNews.

Крім столиці, червоний рівень епідемічної небезпеки встановлено у Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Ще 9 регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні карантину: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

Три області - Херсонська, Закарпатська та Івано-Франківська - у "жовтій" зоні карантину.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Україна карантин зона червона зона регіони

За добу в Україні зробили понад три тисячі щеплень від коронавірусу
18 квітня 2021, 11:27
В Україні додалося понад 10 тисяч хворих на коронавірус, найбільше знову на Харківщині
18 квітня 2021, 10:30
Україна вирішила вислати старшого дипломата посольства Росії
17 квітня 2021, 18:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram