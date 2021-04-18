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18 апреля 2021, 18:29 29

Украинская делегация вылетела на весеннюю сессию ПАСЕ

18 апреля 2021, 18:29 29
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На сессии ПАСЕ рассмотрят резолюцию против России
На сессии ПАСЕ рассмотрят резолюцию против России
Фото: Евгения Кравчук Фейсбук
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Украинская парламентская делегация отправилась в Страсбург для участия в весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщили в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Впереди неделя работы в сессионном зале, комитетах и политических группах и с национальными делегациями", - написала Кравчук перед вылетом из аэропорта "Борисполь".

В свою очередь Гончаренко напомнил, что заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий не исключил, что РФ может покинуть ПАСЕ.

Он заявил, что в последнее время Ассамблея "наносит разного рода удары по России". Кстати, это именно тот Слуцкий, который на зимней сессии ПАСЕ бросался на защиту Путина, а через несколько месяцев получил за это орден", - отметил Гончаренко.

Он считает, что "путинские пропагандисты уже в панике", поскольку во время весенней сессии ПАСЕ, которая начнется завтра, состоятся прения с принятием резолюции относительно ситуации с Алексеем Навальным.

Россия творит беззаконие и просто хочет спрятаться от этого. Они стягивают войска к нашим границам, семь лет ведут войну на Донбассе, захватывают наши территории и продолжают делать вид, что все хорошо, а мир вокруг злой и не понимает их. Мы вместе с коллегами на следующей неделе будем без остановки напоминать России об их преступлениях", - написал Гончаренко.

Напомним, 11 января стало известно, что украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила "Слуга народа” Мария Мезенцева.

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