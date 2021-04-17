В окупованому Криму 114 осіб позбавлені волі через політичні мотиви

Правозахисники заявляють про масове порушення прав людини на півострові

Правозахисники заявляють про масове порушення прав людини на півострові

Фото: із відкритих джерел

Станом на кінець березня в окупованому Росією Криму правозахисники нарахували 114 осіб, які позбавлені волі через політичні мотиви.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає RegioNews.

У березні загальна кількість жителів Криму, позбавлених волі у "справі кримських мусульман", - 74 людини. Ще п'ять осіб обмежені в переміщенні: троє знаходяться під наглядом і не можуть покинути окуповану територію, двоє - під домашнім арештом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ув'язненні перебувають 16 осіб (включаючи Владислава Єсипенка) по "справі українських диверсантів", яких ФСБ РФ при затриманні звинуватила в підготовці диверсій, зберіганні зброї і шпигунстві.

Також на кінець березня за звинуваченням в участі в батальйоні Номана Челебиджихана позбавлені волі шість чоловік.

За інформацією Кримської правозахисної групи, до журналіста Єсипенко, затриманому 10 березня 2021 року співробітники ФСБ застосовували тортури (удари електричним струмом і удушення поліетиленовим пакетом) з метою отримання необхідних слідству свідчень”, - розповіли активісти.

Нагадаємо, ФСБ затримала в Криму нібито українського "агента спецслужб" Владислава Єсипенка. Однак за даними президента "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флая, він - один із фрілансерів-журналістів проєкту "Крим. Реалії".