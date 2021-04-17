В оккупированном Крыму 114 человек лишены свободы по политическим мотивам

Правозащитники заявляют о массовом нарушении прав человека на полуострове

Правозащитники заявляют о массовом нарушении прав человека на полуострове

Фото: из открытых источников

По состоянию на конец марта в оккупированном Россией Крыму правозащитники насчитали 114 человек, лишенных свободы по политическим мотивам.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает RegioNews.

В марте общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по "делу крымских мусульман", - 74 человека. Еще пять человек ограничены в перемещении: трое находятся под наблюдением и не могут покинуть оккупированную территорию, двое - под домашним арестом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в заключении находятся 16 человек (включая Владислава Есипенко) по "делу украинских диверсантов", которых ФСБ РФ при задержании обвинили в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже.

Также на конец марта по обвинению в участии в батальоне Номана Челебиджихана лишены свободы шесть человек.

По информации Крымской правозащитной группы, к журналисту Есипенко, задержанному 10 марта 2021 года сотрудники ФСБ применяли пытки (удары электрическим током и удушение полиэтиленовым пакетом) с целью получения необходимых следствию показаний", - рассказали правозащитники.

Напомним, ФСБ задержала в Крыму якобы украинского "агента спецслужб" Владислава Есипенко. Однако по данным президента "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флая, он - один из фрилансеров-журналистов проекта "Крым. Реалии".