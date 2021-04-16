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16 квітня 2021, 18:15 175

У Миколаєві посеред вулиці застрелили чоловіка

16 квітня 2021, 18:15 175
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Чоловік нещодавно вийшов з СІЗО
Чоловік нещодавно вийшов з СІЗО
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В Миколаєві 15 квітня біля під'їзду застрелили чоловіка, який місяць тому вийшов з СІЗО і повинен був перебувати під цілодобовим домашнім арештом, проте порушив його.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Національної поліції області.

"15 квітня о 23:45 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Миколаєві у дворі будинку по вулиці Декабристів невідомий стріляв у чоловіка і зник на автомобілі", - йдеться в повідомленні Національної поліції.

У ТСН відзначили, що загинув 38-річний житель Миколаєва, який приїхав додому на автомобілі. Коли він виходив з машини, ймовірно помітив вбивцю, і почав тікати. Проте вбивця його наздогнав і розстріляв в спину, після чого втік з місця злочину.

За однією з версій, вбивство було замовним, і застрелив жителя Миколаєва кілер. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Нагадаємо, 15 квітня на Миколаївщині вантажівка пошти зіткнулася з мікроавтобусом, один водій загинув.

Україна Миколаїв стрілянина кримінал поліція

 
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