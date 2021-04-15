Катери ФСБ РФ влаштували провокацію проти українських моряків в Азовському морі

Катерна група Військово-Морських Сил України здійснювала планове чергування

Катерна група Військово-Морських Сил України здійснювала планове чергування

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У ніч на 15 квітня в Азовському морі катери ФСБ Російської Федерації намагалися перешкоджати законним діям катерної групи ВМС ЗС України, які здійснювали планове бойове чергування.

Про це повідомляє пресцентр Командування Військово-Морських Сил України, передає RegioNews.

Українська сторона звинуватила Росію в порушенні норм Міжнародного морського права.

Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ вчергове здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи ВМС ЗС України, які знаходяться на бойовому чергуванні. Не зважаючи на провокації та цілеспрямовані дії росіян, по обмеженню вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання”, - йдеться в повідомленні.

У Командування ВМС уточнили, що українські моряки і надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись виключно нормами Міжнародного морського права.

Нагадаємо, у Кабміні вважають, що посилення санкцій - єдиний варіант змусити РФ припинити агресію. Росії ця війна має стати невигідною, вважають в уряді.

Раніше у РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом. Нині на Донбасі Росія нарощує війська.