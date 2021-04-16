Зеленський назвав дату наступної зустрічі радників "нормандської четвірки"

На ній радники обговорять кластери Мінських угод

На ній радники обговорять кластери Мінських угод

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Про це він заявив на брифінгу під час візиту до Парижу 16 квітня, пише RegioNews.

"Ми наближаємося до наступного засідання "нормандської четвірки". Думаю, що воно можливо. 19 числа (квітня, - ред.) буде засідання радників "нормандської четвірки"", - заявив він.

Зеленський наголосив, що на зустрічі обговорюватиметься низка питань.

"В першу чергу кластери, розроблені Францією і Німеччиною. Радники підготують додатки до кластерів, з чим згоден, з чим ні. Це кластери в мінських угодах. Хочеться вірити, що буде результат", - наголосив президент.

Нагадаємо, що в ТГК очікують загострення на Донбасі ближче до літа.