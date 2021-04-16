Зеленський назвав дату наступної зустрічі радників "нормандської четвірки"
На ній радники обговорять кластери Мінських угод
На ній радники обговорять кластери Мінських угод
Президент Володимир Зеленський назвав дату наступної зустрічі радників "нормандської четвірки".
Про це він заявив на брифінгу під час візиту до Парижу 16 квітня, пише RegioNews.
"Ми наближаємося до наступного засідання "нормандської четвірки". Думаю, що воно можливо. 19 числа (квітня, - ред.) буде засідання радників "нормандської четвірки"", - заявив він.
Зеленський наголосив, що на зустрічі обговорюватиметься низка питань.
"В першу чергу кластери, розроблені Францією і Німеччиною. Радники підготують додатки до кластерів, з чим згоден, з чим ні. Це кластери в мінських угодах. Хочеться вірити, що буде результат", - наголосив президент.
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