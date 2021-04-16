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Доба в ООС: шість обстрілів українських позицій окупантами
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16 квітня 2021, 19:18 4

Доба в ООС: шість обстрілів українських позицій окупантами

16 квітня 2021, 19:18 4
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Стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї
Стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї
Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного, що на Донеччині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селищ Тарамчук та Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, - зазначають у штабі.

У штабі додають, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 86 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, Україна в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Але дата і час засідання ще не визначені.

Вранці повідомлялося, що за добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші". Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Майорск ООС Донбас війна обстріли ОБСЄ

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