11:56  16 квітня
В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 квітня
Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування
08:11  16 квітня
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2021, 16:31 2

Україна в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки

16 квітня 2021, 16:31 2
Читайте также на русском языке
Але дата і час засідання ще не визначені
Але дата і час засідання ще не визначені
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає RegioNews з посиланням на РБК-Украина.

За словами Арестовича, українська делегація все ще не отримала відповіді від представників ОБСЄ.

Ми ініціювали позачергове засідання. Чекаємо відповіді від ОБСЄ. Дату і час визначають вони, - сказав він.

Пропозицію провести засідання підгрупи з безпеки українська сторона висловила ще на вчорашніх переговорах ТКГ. Але представники ОБСЄ поки що не дають своєї згоди.

Як повідомлялося, вчора, Кравчук озвучив умову для подальших переговорів у ТКГ. Наступне чергове засідання ТКГ заплановане на 28 квітня.

ТКГ олексій арестович перемовини ОБСЄ безпека Донбас

Зеленський назвав умови для припинення війни на Донбасі
16 квітня 2021, 14:52
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
16 квітня 2021, 08:11
На Донбасі від вибуху постраждав підліток
15 квітня 2021, 10:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram