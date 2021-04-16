Україна в ТКГ ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки

Але дата і час засідання ще не визначені

Але дата і час засідання ще не визначені

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Українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає RegioNews з посиланням на РБК-Украина.

За словами Арестовича, українська делегація все ще не отримала відповіді від представників ОБСЄ.

Ми ініціювали позачергове засідання. Чекаємо відповіді від ОБСЄ. Дату і час визначають вони, - сказав він.

Пропозицію провести засідання підгрупи з безпеки українська сторона висловила ще на вчорашніх переговорах ТКГ. Але представники ОБСЄ поки що не дають своєї згоди.

Як повідомлялося, вчора, Кравчук озвучив умову для подальших переговорів у ТКГ. Наступне чергове засідання ТКГ заплановане на 28 квітня.