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15 квітня 2021, 13:59 517

В Одесі вандали облили фарбою пам'ятний знак воїнам АТО

15 квітня 2021, 13:59 517
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Це сталося в ніч на 15 квітня
Це сталося в ніч на 15 квітня
Фото: dumskaya.net
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В Одесі невідомі облили червоною фарбою пам'ятний знак воїнам АТО, розташований біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, пише RegioNews.

Зараз в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють причетних до вказаного злочину.

Згаданий пам'ятний знак розташований з тильного боку адміністративної будівлі Одеської обласної державної адміністрації. У цьому місці влада планує створити сквер сучасної історії України.

Нагадаємо, у Житомирі вандали пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні.

Україна війна Одеса АТО вандали

 
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