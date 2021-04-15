В Одесі вандали облили фарбою пам'ятний знак воїнам АТО
Це сталося в ніч на 15 квітня
Це сталося в ніч на 15 квітня
В Одесі невідомі облили червоною фарбою пам'ятний знак воїнам АТО, розташований біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, пише RegioNews.
Зараз в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють причетних до вказаного злочину.
Згаданий пам'ятний знак розташований з тильного боку адміністративної будівлі Одеської обласної державної адміністрації. У цьому місці влада планує створити сквер сучасної історії України.
Нагадаємо, у Житомирі вандали пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні.
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