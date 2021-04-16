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За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
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16 квітня 2021, 08:11

За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"

16 квітня 2021, 08:11
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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає
Фото: з відкритих джерел
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Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 15 квітня, було зафіксовано 7 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски - зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі населеного пункту Майорськ було зафіксовано проліт ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування, а поблизу селища Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Станом на 7 годину ранку, 16 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 3 порушення режиму "тиші” з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС Донбас військова техніка порушення обстріли

 
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