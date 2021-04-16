За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 15 квітня, було зафіксовано 7 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски - зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
В районі населеного пункту Майорськ було зафіксовано проліт ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування, а поблизу селища Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Станом на 7 годину ранку, 16 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 3 порушення режиму "тиші” з боку збройних формувань Російської Федерації.