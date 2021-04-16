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16 квітня 2021, 14:52 154

Зеленський назвав умови для припинення війни на Донбасі

16 квітня 2021, 14:52 154
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Він вважає, що ці умови також має виконувати Росія
Він вважає, що ці умови також має виконувати Росія
Офіс президента
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Для досягнення миру на Донбасі потрібно виконати три умови. Головне, щоб Російська Федерація теж їх виконувала.

Як пише RegioNews із посиланням на сайт президента, про це в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, він став набагато жорсткішим після спроб припинити війну, яка забрала вже близько 14 тисяч життів.

"Але це від упевненості: можна встановити мир, можна повернути нормальне демократичне життя, можна не допустити погіршення ситуації в нашому регіоні і розширення війни. Що для цього потрібно? Реалістичність позицій, справедливість на переговорах і готовність виконувати ті зобов'язання, які беруться сторонами. Україна пропонує саме такий підхід. Головне, щоб Росія робила те ж саме", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українська армія готова дати відсіч будь-кому.

Донбас Росія Україна війна Володимир Зеленський

 
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