Зеленський назвав умови для припинення війни на Донбасі

Він вважає, що ці умови також має виконувати Росія

Він вважає, що ці умови також має виконувати Росія

Офіс президента

Для досягнення миру на Донбасі потрібно виконати три умови. Головне, щоб Російська Федерація теж їх виконувала.

Як пише RegioNews із посиланням на сайт президента, про це в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, він став набагато жорсткішим після спроб припинити війну, яка забрала вже близько 14 тисяч життів.

"Але це від упевненості: можна встановити мир, можна повернути нормальне демократичне життя, можна не допустити погіршення ситуації в нашому регіоні і розширення війни. Що для цього потрібно? Реалістичність позицій, справедливість на переговорах і готовність виконувати ті зобов'язання, які беруться сторонами. Україна пропонує саме такий підхід. Головне, щоб Росія робила те ж саме", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українська армія готова дати відсіч будь-кому.