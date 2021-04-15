Кравчук озвучив умову для подальших переговорів в ТКГ

Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня

Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня

Фото з відкритих джерел

Глава української сторони в ТКГ Леонід Кравчук під час спільного засідання ТКГ на рівні глав делегацій 14 квітня заявив про те, що Україна продовжує наполягати на поверненні до повного дотримання режиму припинення вогню і посилити ефективний контроль за його виконанням.

Про це пише RegioNews з посиланням на DT.

"Українська делегація і ОБСЄ, відповідно до свого мандату, готові працювати 24/7 для того, щоб якомога швидше досягти миру. Однак ніякі спроби тиску на Україну не матимуть успіху, Українська делегація буде захищати наші національні інтереси за будь-яких умов", - заявив Кравчук.

За його словами, просування будь-якими іншими питаннями: політичними, гуманітарними, економічними, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуте повне і всеосяжне припинення вогню. Саме тому Україна ініціювала обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення механізму дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню в підгрупі з безпеки ТКГ.

Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що переговори ТКГ можуть перенести у Польщу. Однак згодом стало відомо, що цього робити не будуть.