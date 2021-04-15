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15 квітня 2021, 10:59 261

На Донбасі від вибуху постраждав підліток

15 квітня 2021, 10:59 261
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Це сталося під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї
Це сталося під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї
Фото з відкритих джерел
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У Покровську Донецької області внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала дитина.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що після прибуття рятувальників було встановлено, що під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї 3-х поверхового житлового будинку сталась одиночна детонація невідомого предмету.

"В результаті події постраждав підліток, 2006 року народження, який був госпіталізований до Центральної районної лікарні м. Покровськ”, - ідеться у повідомленні.

Руйнувань внаслідок детонації немає. Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.

Нагадаємо, 15 квітня на Прикарпатті горіла COVID-лікарня.

Донбас Україна війна вибух Донецька область

 
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