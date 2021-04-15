На Донбасі від вибуху постраждав підліток
Це сталося під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї
Це сталося під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї
У Покровську Донецької області внаслідок вибуху невідомого предмета постраждала дитина.
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що після прибуття рятувальників було встановлено, що під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї 3-х поверхового житлового будинку сталась одиночна детонація невідомого предмету.
"В результаті події постраждав підліток, 2006 року народження, який був госпіталізований до Центральної районної лікарні м. Покровськ”, - ідеться у повідомленні.
Руйнувань внаслідок детонації немає. Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.
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