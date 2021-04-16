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В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин
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16 квітня 2021, 11:56 12

В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин

16 квітня 2021, 11:56 12
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Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз вакцини від коронавірусу за вже наявними контрактами.

Як передає RegioNews, про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, дані дози мали отримати вже у цьому півріччі за проплаченими контрактами без урахування ініціативи СOVAX.

Контракти і поставки зриваються по всьому світу. Уряди прямо забороняють своїм виробникам відправляти вакцини на експорт", - підкреслив Степанов.

Він зазначив, що у березні Італія заблокувала експорт партії вакцини AstraZeneca в Австралію. А уряд Індії призупинив відправку Україні 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.

Нагадаємо, в Україну прибули 117 тисяч доз вакцини Pfizer по програмі COVAX.

коронавірус українці МОЗ контракт вакцинація

 
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