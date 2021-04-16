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16 квітня 2021, 10:59 1

Степанов сказав, чи планує МОЗ змінювати адаптивний карантин

16 квітня 2021, 10:59 1
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За його словами, адаптивний карантин в Україні демонструє свою дієвість
За його словами, адаптивний карантин в Україні демонструє свою дієвість
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я не планує виступати за запровадження нових обмежень на великодні та травневі свята. Адаптивний карантин в Україні демонструє свою дієвість.

Про це 16 квітня біля Верховної Ради заявив журналістам міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

"Ми не казали про нові обмеження. Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що епідситуація одразу починає покращуватися, як тільки всі дотримуються карантинних правил. Він також висловив надію, що до свят Київ може вийти з "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, раніше санлікар Віктор Ляшко розповів, як буде проходити Великдень.

коронавірус Україна МОЗ Великдень Максим Степанов

 
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