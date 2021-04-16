Степанов сказав, чи планує МОЗ змінювати адаптивний карантин

Про це 16 квітня біля Верховної Ради заявив журналістам міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

"Ми не казали про нові обмеження. Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - сказав Степанов.