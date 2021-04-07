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07 квітня 2021, 18:53 199

Хмельницька і Запорізька області офіційно потрапили до "червоної” зони

07 квітня 2021, 18:53 199
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Обмеження на території цих регіонів почнуть діяти 9 квітня
Обмеження на території цих регіонів почнуть діяти 9 квітня
Фото: із відкритих джерел
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Державна комісія з питань ТЕБ та НС під час позачергового засідання віднесла до “червоної” зони карантину Запорізьку та Хмельницьку області.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 09 квітня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях”, - написав Немчінов.

Міністр додав, що комісія вирішила застосувати на території Запорізької та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені саме для "червоної” зони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Херсонська область наближається до пікових навантажень щодо COVID.

6 квітня мобільний COVID-госпіталь перевезли з Івано-Франківської області на Хмельниччину.

Олег Немчінов червона зона Хмельницька область Запорізька область карантин

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