На 87 округе уточнили протокол: разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшился

Теперь Шевченко от Вирастюка отделяют лишь 422 голоса

Теперь Шевченко от Вирастюка отделяют лишь 422 голоса

Фото: из открытых источников

На довыборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись на 87 округе в Ивано-Франковской области окружная комиссия составила уточненный протокол об итогах голосования. Разрыв между кандидатами Василием Вирастюком и Александром Шевченко уменьшился до 422 голосов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные гражданской сети "ОПОРА".

Так, согласно этим данным, кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк набрал 15 536 голосов, а от "За майбутнє" Александр Шевченко - 15 114. Таким образом разрыв в пользу Вирастюка с 749 голосов уменьшился до 422.

Как отмечают в гражданской сети, ОИК пришла к выводу о включении в протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" по пяти участках 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастирчани), 261029 (Микуличин) по результатам повторного подсчета голосов.

На четырех из вышеприведенных пяти участках была выявлена недостача избирательных бюллетеней за кандидата Александра Шевченко. То есть за указанными участками уточненного протокола войдут именно те цифры, которые установила ОИК и которые были отражены в протоколе заседания комиссии ОИК (не будет учтено количество "пропавших” бюллетеней).

Также, на участке 261027 (Яремче) ОИК решила не учитывать избирательные бюллетени, ведь на контрольных листах в больших и переносных ящиках отсутствовали печати. Таким образом, сведения относительно голосования за каждого кандидата по указанном участке не войдут в уточненный протокол ОИК.

Отмечается, что на основании решений судов ОИК были учтены данные первичного протокола УИК 260012 (Горохолин лес). При повторном подсчете голосов на ней результат полностью совпал с первичным протоколом УИК.

Напомним, 49% жителей округа №87 в Ивано-Франковской области поддерживают идею отмены результатов выборов и назначения повторного голосования. Не поддерживают идею повторных выборов 40% респондентов.

6 апреля депутаты Ивано-Франковского облсовета требовали перевыборов в округе № 87.

Также сообщалось, что суд признал противоправным протокол ОИК об итогах голосования.