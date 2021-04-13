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13 квітня 2021, 18:27 290

Проти всіх підсанкційних контрабандистів порушили справи, - СБУ

13 квітня 2021, 18:27 290
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Ці справи розслідуються як СБУ, так й іншими правоохоронними органами
Ці справи розслідуються як СБУ, так й іншими правоохоронними органами
Фото з відкритих джерел
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Відносно так званої "десятки контрабандистів", проти яких Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції, заведені кримінальні провадження.

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це повідомив прессекретар Служби безпеки Артем Дехтяренко.

"Стосовно фігурантів санкційного списку, рішення щодо яких було прийнято на засіданні РНБО в рамках боротьби з контрабандою, повідомляю, що відносно них раніше було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як СБУ, так й іншими правоохоронними органами", — сказав він.

Спікер зазначив, що про деталі справ буде повідомлено одразу, як це дозволять процесуальні норми і розголошення цих відомостей не зашкодить розслідуванню.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО 2 квітня ввела санкції.

санкції Україна СБУ РНБО кримінальна справа

 
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