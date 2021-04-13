На Буковині виявили контрабандних цигарок на понад мільйон гривень

Митники і прикордонники вилучили 29 тис. пачок тютюнових виробів

Митники і прикордонники вилучили 29 тис. пачок тютюнових виробів

Фото ДФС

Біля кордону в Чернівецькій області вилучено контрафактних сигарет на 1,3 млн гривень.

Про це повідомили у ДФС у Чернівецькій області.

Співробітники Головного управління ДФС у Чернівецькій області спільно з працівниками відділу прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону, на території Путильського району, біля українсько-румунського кордону, встановили факт незаконного транспортування тютюнових виробів відомого торгівельного бренду без марки акцизного податку України, - йдеться в повідомленні.

Під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено 29000 пачок тютюнових виробів, які ймовірно були призначені для незаконного переміщення з території України до території Румунії поза митним контролем.

Як повідомлялося, проти всіх підсанкційних контрабандистів порушили справи, - СБУ. Ці справи розслідуються як СБУ, так й іншими правоохоронними органами.