Чергове засідання РНБО планують провести 15 квітня - ЗМІ

На ньому можуть знову розглянути питання контрабанди

На ньому можуть знову розглянути питання контрабанди

Фото: із відкритих джерел

Чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України планують провести у четвер, 15 квітня.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на поінформовані джерела, які обізнані із питанням підготовки засідання, передає RegioNews.

За інформацією джерел видання, план засідання РНБО наразі ще формується.

Однак відомо, що під час сьогоднішнього засідання уряду була затверджена та передана на розгляд РНБО стратегія розвитку Оборонно-промислового комплексу.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК з врахуванням усіх актуальних загроз.

Вона передбачає запровадження стандартів НАТО, корпоратизацію підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримку інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми.

Як повідомляє РБК-Україна, РНБО на засіданні знову розгляне питання контабанди, однак поки всі проєкти "дуже сирі".

Нагадаємо, через ситуацію на Донбасі засідання РНБО 9 квітня не відбулося.