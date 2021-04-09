Через ситуацію на Донбасі засідання РНБО сьогодні може не відбутися - ЗМІ

Його можуть скасувати зразу із декількох причин

Його можуть скасувати зразу із декількох причин

Фото: із відкритих джерел

Засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), яке мало відбутися сьогодні, 9 квітня, можуть скасувати через загострення митауції на сході України.

Про це повідомляє видання Страна.UA із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Проведення засідання ускладнюється тим, що президент Володимир Зеленський досі не повернувся з Донбасу. Але навіть у разі успішної організації засідання буде складно проігнорувати питання, пов'язані з напругою біля кордонів”, - пише видання.

Зазначається, що у політичних колах ходять чутки, що засідання взагалі скасували.

На ньому планували розглянути питання нових санкцій проти контрабандистів та конвертаційних центрів.

Президент Зеленський досі на Донбасі. І якщо проводити засідання, то якось реагувати на ситуацію, яка складається в регіоні і близько українських кордонів. Але про це поки ніяких особливо ідей немає”, - розповідає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО на засіданні 9 квітня займеться конвертаційними центрами.