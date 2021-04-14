Очередное заседание СНБО планируют провести 15 апреля - СМИ

На нем могут снова рассмотреть вопрос контрабанды

На нем могут снова рассмотреть вопрос контрабанды

Фото: из открытых источников

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины планируют провести в четверг, 15 апреля.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированные источники, знакомые с вопросом подготовки заседания, передает RegioNews.

По информации источников издания, план заседания СНБО пока еще формируется.

Однако известно, что во время сегодняшнего заседания правительства была утверждена и передана на рассмотрение СНБО стратегия развития Оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.

Как сообщает РБК-Украина, СНБО на заседании снова рассмотрит вопрос контабанды, однако пока все проекты "очень сырые".

Напомним, из-за ситуации на Донбассе заседание СНБО 9 апреля не состоялось.