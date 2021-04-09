СБУ перед виборами надавала ЦВК інформацію про російський паспорт Аксьонова – ЗМІ

У ЦВК цей факт підтвердили

У ЦВК цей факт підтвердили

Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

У ЦВК підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.

Не спростовуємо, очевидно, що не спростовуємо. Дійсно, у нас було попередження, інформація певна, зміст її я не можу розкривати, знову ж таки, бо вона була для службового користування і я не маю таких повноважень. Але ви розумієте, в чому є нюанс: нюанс полягає в тому, що ця інформація ніяк не може бути використана Центральною виборчою комісією, тому що ми не є орган реагування на факт наявності або відсутності громадянства. Вимога – не мати громадянства іншої країни не міститься у виборчому кодексі. І ми не можемо перевіряти або навіть брати до уваги, за своїми повноваженнями, цю інформацію, – заявив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

За законом "Про громадянство України", якщо людина добровільно отримує паспорт іншої країни, її українське громадянство може бути припинене. Відтак, взяти участь у виборах вона також не зможе.

Водночас, на запит "Донбас.Реалії" в Державній міграційній службі України, яка готує подання про втрату громадянства, відповіли, що не отримували запитів від СБУ щодо подвійного громадянства кандидата в народні депутати Андрія Аксьонова. Також у ДМС зазначили, що у них немає офіційної інформації про наявність російського паспорта у Аксьонова.

Як повідомлялося сьогодні, ЦВК визнала Аксьонова переможцем на довиборах у Раду. Андрія Аксьонова звинувачували в сепаратизмі, організації незаконного референдуму та наявності громадянства Росії.

У той час як 31 березня Стефанчук про Аксьонова сказав, що особа з подвійним громадянством не може бути нардепом. Але факти мають бути юридично підтвердженими.