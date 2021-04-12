Корнієнко заперечує, що суд скасував протокол виборчкому про встановлення підсумків голосування на окрузі №87

Він вважає, що суд визнав протиправним протокол лише "у частині відображення даних щодо двох дільниць"

Він вважає, що суд визнав протиправним протокол лише "у частині відображення даних щодо двох дільниць"

Фото з відкритих джерел

Глава партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко стверджує, що суд не скасовував протокол щодо повторних проміжних виборів народного депутата на окрузі №87 (центр - м. Надвірна Івано-Франківської області) та не скасовував результатів виборів.

Про це сказав Олександр Корнієнко на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Суд визнав протиправним протокол... у частині відображення даних щодо двох дільниць, тобто сам протокол ніхто не скасовував, тим паче не скасовано результати виборів, тому що суд не може скасувати результати виборів, - сказав Корнієнко.

За його словами, Центральна виборча комісія тепер має на виконання рішень усіх судів щось доручити окружній виборчій комісії, "перерахувати або зробити уточнення".

Тобто зараз буде певна діяльність між Центральною виборчою комісією і окружною виборчою комісією, - наголосив Корнієнко.

Лідер партії знову висловив упевненість, що кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переможе.

Як повідомлялося про довибори в окрузі №87, суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки голосування. Вибори в окрузі із центром в місті Надвірна відбулися 28 березня.