09:02  12 квітня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
14:19  12 квітня
Нардепи будуть харчуватися "Святим Духом" і поститися, поки їдальня закрита на локдаун - Корнієнко
08:11  12 квітня
Доба в ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2021, 15:03 92

Корнієнко заперечує, що суд скасував протокол виборчкому про встановлення підсумків голосування на окрузі №87

12 квітня 2021, 15:03 92
Читайте также на русском языке
Він вважає, що суд визнав протиправним протокол лише "у частині відображення даних щодо двох дільниць"
Він вважає, що суд визнав протиправним протокол лише "у частині відображення даних щодо двох дільниць"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Глава партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко стверджує, що суд не скасовував протокол щодо повторних проміжних виборів народного депутата на окрузі №87 (центр - м. Надвірна Івано-Франківської області) та не скасовував результатів виборів.

Про це сказав Олександр Корнієнко на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Суд визнав протиправним протокол... у частині відображення даних щодо двох дільниць, тобто сам протокол ніхто не скасовував, тим паче не скасовано результати виборів, тому що суд не може скасувати результати виборів, - сказав Корнієнко.

За його словами, Центральна виборча комісія тепер має на виконання рішень усіх судів щось доручити окружній виборчій комісії, "перерахувати або зробити уточнення".

Тобто зараз буде певна діяльність між Центральною виборчою комісією і окружною виборчою комісією, - наголосив Корнієнко.

Лідер партії знову висловив упевненість, що кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переможе.

Як повідомлялося про довибори в окрузі №87, суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки голосування. Вибори в окрузі із центром в місті Надвірна відбулися 28 березня.

вибори довибори округ№87 Прикарпаття суд Олександр Корнієнко

Суд визнав незаконною вказівку Терехова зняти білборди з рекламою Добкіна
12 квітня 2021, 14:25
"Буковель" відновив роботу, незважаючи на коронавірус
12 квітня 2021, 10:42
ЦВК назвала дату проміжних виборів нардепів на Черкащині й Херсонщині
09 квітня 2021, 17:36
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua