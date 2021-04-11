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Доба в ООС: три порушення режиму "тиші", без втрат
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11 квітня 2021, 17:52 32

Доба в ООС: три порушення режиму "тиші", без втрат

11 квітня 2021, 17:52 32
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Стрілянину окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Стрілянину окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Фото з відкритих джерел
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Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема, неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, - зазначають у штабі.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, протягом тижня, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 35 гектарів території та передали на знищення 619 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося вранці, на Донбасі від початку доби – "тиша". Минулої доби окупанти порушували режим припинення вогню 10 разів, двоє наших бійців поранені, один з них - смертельно.

Також сьогодні стало відоме ім'я загиблого вчора на Донбасі бійця. Це старший солдат з Харківщини Андрій Теперика.

ООС РФ стрілянина мінські угоди бойовики обстріли окупанти

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