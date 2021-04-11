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Сутки в ООС: три нарушения режима "тишины", без потерь
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11 апреля 2021, 17:52 32

Сутки в ООС: три нарушения режима "тишины", без потерь

11 апреля 2021, 17:52 32
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Стрельбу оккупанты вели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Стрельбу оккупанты вели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Фото из открытых источников
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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

С начала этих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

В частности, неподалеку от населенного пункта Невельское, противник совершил обстрел позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отмечают в штабе.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, в течение недели пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 35 гектаров территории и передали на уничтожение 619 взрывоопасных предмета.

Как сообщалось утром, на Донбассе от начала суток – "тишина". За прошедшие сутки оккупанты нарушали режим прекращения огня 10 раз, двое наших бойцов ранены, один из них - смертельно.

Также сегодня стало известно имя погибшего вчера на Донбассе бойца. Это старший солдат с Харьковщины Андрей Теперика.

ООС РФ стрельба минские соглашения боевики обстрелы оккупанты

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