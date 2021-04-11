Стало відоме ім'я загиблого вчора на Донбасі бійця

Це старший солдат з Харківщини Андрій Теперика

Це старший солдат з Харківщини Андрій Теперика

Фото з Facebook-сторінки 92-ОМБр

Захисник України, якого вчора смертельно поранили російські найманці на Донбасі, був родом з Харківщини.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, передає RegioNews.

Захисником України, якого 10 квітня вистрілом із стрілкової зброї смертельно поранили російські найманці на Донбасі, був старший солдат Андрій Сергійович Теперика.

Воїну з Харківської області було всього 24 роки.

Побратими бійця уточнили, що трагедія трапилася близько 23:00 в суботу неподалік населенного пункту Золоте.

Як повідомлялося, на Донбасі від початку доби – "тиша". Минулої доби окупанти порушували режим припинення вогню 10 разів, двоє наших бійців поранені, один з них - смертельно.