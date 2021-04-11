Стало відоме ім'я загиблого вчора на Донбасі бійця
Захисник України, якого вчора смертельно поранили російські найманці на Донбасі, був родом з Харківщини.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, передає RegioNews.
Захисником України, якого 10 квітня вистрілом із стрілкової зброї смертельно поранили російські найманці на Донбасі, був старший солдат Андрій Сергійович Теперика.
Воїну з Харківської області було всього 24 роки.
Побратими бійця уточнили, що трагедія трапилася близько 23:00 в суботу неподалік населенного пункту Золоте.
МИ ВТРАТИЛИ ПОБРАТИМА Вчора,10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре "дотримувались режиму...Posted by Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка on Sunday, April 11, 2021
Як повідомлялося, на Донбасі від початку доби – "тиша". Минулої доби окупанти порушували режим припинення вогню 10 разів, двоє наших бійців поранені, один з них - смертельно.