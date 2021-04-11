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На Донбасі від початку доби – "тиша"
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11 квітня 2021, 13:31 139

Стало відоме ім'я загиблого вчора на Донбасі бійця

11 квітня 2021, 13:31 139
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Це старший солдат з Харківщини Андрій Теперика
Це старший солдат з Харківщини Андрій Теперика
Фото з Facebook-сторінки 92-ОМБр
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Захисник України, якого вчора смертельно поранили російські найманці на Донбасі, був родом з Харківщини.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, передає RegioNews.

Захисником України, якого 10 квітня вистрілом із стрілкової зброї смертельно поранили російські найманці на Донбасі, був старший солдат Андрій Сергійович Теперика.

Воїну з Харківської області було всього 24 роки.

Побратими бійця уточнили, що трагедія трапилася близько 23:00 в суботу неподалік населенного пункту Золоте.

МИ ВТРАТИЛИ ПОБРАТИМА Вчора,10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре "дотримувались режиму...

Posted by Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка on Sunday, April 11, 2021

Як повідомлялося, на Донбасі від початку доби – "тиша". Минулої доби окупанти порушували режим припинення вогню 10 разів, двоє наших бійців поранені, один з них - смертельно.

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