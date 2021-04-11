Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

Это старший солдат с Харьковщины Андрей Теперика

Это старший солдат с Харьковщины Андрей Теперика

Фото с Facebook-страницы 92-ОМБр

Защитник Украины, которого вчера смертельно ранили российские наемники на Донбассе, был родом с Харьковщины.

Об этом сообщается на Facebook-странице 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, передает RegioNews.

Защитником Украины, которого 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники на Донбассе, был старший солдат Андрей Сергеевич Теперика.

Воину из Харьковской области было всего 24 года.

Побратимы бойца уточнили, что трагедия случилась около 23:00 в субботу недалеко от населенного пункта Золотое.

Как сообщалось, на Донбассе от начала суток – "тишина". За прошедшие сутки оккупанты нарушали режим прекращения огня 10 раз, двое наших бойцов ранены, один из них - смертельно.