Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца
Защитник Украины, которого вчера смертельно ранили российские наемники на Донбассе, был родом с Харьковщины.
Об этом сообщается на Facebook-странице 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, передает RegioNews.
Защитником Украины, которого 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники на Донбассе, был старший солдат Андрей Сергеевич Теперика.
Воину из Харьковской области было всего 24 года.
Побратимы бойца уточнили, что трагедия случилась около 23:00 в субботу недалеко от населенного пункта Золотое.
МИ ВТРАТИЛИ ПОБРАТИМА Вчора,10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре "дотримувались режиму...Posted by Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка on Sunday, April 11, 2021
Как сообщалось, на Донбассе от начала суток – "тишина". За прошедшие сутки оккупанты нарушали режим прекращения огня 10 раз, двое наших бойцов ранены, один из них - смертельно.