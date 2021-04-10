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10 квітня 2021, 11:13 676

Зеленський передав до армії вертоліт та літак Держуправління справами

10 квітня 2021, 11:13 676
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Таким чином президент хоче "підвищити ефективність" використання цього державного майна
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким передав літак і вертоліт Державного управління справами у розпорядження Міністерства оборони України.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ОП.

Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності, зазначених у статті 1 цього Указу, з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства оборони України", - йдеться в указі президента.

Так, завдяки цьому документу, Міноборони отримає літак Ан-148-100В і вертоліт Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), яке мало відбутися, 9 квітня, скасують через загострення ситуації на сході України.

ООС війна Офіс президента Міноборони літак

 
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