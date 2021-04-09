Из-за ситуации на Донбассе заседание СНБО сегодня может не состояться - СМИ

Его могут отменить сразу по нескольким причинам

Его могут отменить сразу по нескольким причинам

Фото: из открытых источников

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое должно было состояться сегодня, 9 апреля, могут отменить из-за обострения митауции на востоке Украины.

Об этом сообщает издание Страна.UA со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Проведение заседания осложняется тем, что президент Владимир Зеленский сих пор не вернулся из Донбасса. Но даже в случае успешной организации заседания будет сложно проигнорировать вопросы, связанные с напряжением у границ", - пишет издание.

Отмечается, что в политических кругах ходят слухи, что заседание вообще отменили.

На нем планировали рассмотреть вопрос новых санкций против контрабандистов и конвертационных центров.

Президент Зеленский еще на Донбассе. И если проводить заседание, то как-то реагировать на ситуацию, которая складывается в регионе и около украинских границ. Но об этом пока никаких особо идей нет", - рассказывает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО на заседании 9 апреля займется конвертационными центрами.