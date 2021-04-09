На Донбасі зафіксували 15 порушень режиму "тиші": загинув український військовослужбовець

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з яких 11 обстрілів по позиціях українських захисників, 2 обстріли цивільної інфраструктури, 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2 та 1 факт обладнання противником фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське – станкові протитанкові гранатомети.

В районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні штабу.

В районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

Станом на 7 годину ранку, 9 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, було зафіксовано 11 випадків порушення режиму припинення вогню, 9 разів противник стріляв по позиціях українських захисників та здійснив 2 обстріли цивільної інфраструктури.